Более 32 тысяч новых рабочих мест создано в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – С начала года в Актюбинской области создано более 32,3 тысячи новых рабочих мест, в том числе 15,6 тысячи постоянных рабочих мест. Об этом рассказал руководитель управления координации занятости и соцпрограмм Асланбек Шуиншалиев на совещании в акимате области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Руководитель управления координации занятости и социальных программ Актюбинской области Асланбек Шуиншалиев сообщил, что реализация программы «Еңбек» по обеспечению занятости населения и снижению уровня безработицы дает положительные результаты.

«По состоянию на 1 октября, создано более 32,3 тысячи новых рабочих мест, в том числе свыше 15,6 тысячи постоянных рабочих мест. Активными мерами содействия занятости по итогам текущего года планируется охватить 53 477 безработных и самозанятых, на сегодня план выполнен на 87%, то есть охвачено 46 558 человек. В частности, более 2 тысяч человек направлены на техническое и профессиональное обучение, в том числе на краткосрочное. По проекту «Бастау Бизнес» основам предпринимательства обучено 1498 человек, еще 1255 человек получили безвозвратные гранты для осуществления своих бизнес-идей на общую сумму 695,4 млн тенге», - рассказал Асланбек Шуиншалиев.

По итогам совещания аким области Ондасын Уразалин поручил усилить работу по созданию постоянных рабочих мест, особенно в районах области.