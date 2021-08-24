Более 32 тысяч казахстанцев получат работу на время переписи населения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Руководитель Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК Нурболат Айдапкелов рассказал о привлечении интервьюеров на период переписи населения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На время проведения переписи населения по всей стране будут временно трудоустроены 32 313 человек. Из них 6 178 человек были привлечены на первом этапе переписи, который прошел в период с 1 по 30 июня текущего года», - сказал Нурболат Айдапкелов на заседании Правительства.

По его словам, к основной переписи населения будут привлечены 26 135 переписного персонала.

«Набор интервьюеров в регионах будет осуществляться специально образованной комиссией. Будут приняты вакцинированные интервьюеры, для которых в полной мере приобретены средства индивидуальной защиты», - заключил спикер.

Ранее спикер рассказал , каким образом будет проходить перепись населения. «Перепись будет проводиться двумя способами: посредством интернет-опроса на специализированном сайте sanaq.gov.kz (с 1 сентября по 15 октября) в течение 45 дней, и традиционный сплошной опрос (с 1 октября по 30 октября), будет проведен интервьюерами с использованием электронных планшетов», - сказал Нурболат Айдапкелов.