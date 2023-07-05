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    Более 32 млрд долларов составил объем инвестиций из Швейцарии в Казахстан

    5 Июля 2023, 15:00

    АСТАНА. КАЗАХСТАН – Швейцария входит в первую тройку крупнейших инвесторов. Объем прямых инвестиций из этой страны в экономику Казахстана составил более 32,6 млрд долларов, а в прошлом году – 2,8 млрд долларов. Об этом сообщил заместитель Премьер-Министра - министр иностранных дел Республики Казахстан Мурат Нуртлеу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Выступая перед журналистами после переговоров с министром иностранных дел Швейцарской Конфедерации Иньяцио Кассисом, глава казахстанского МИД отметил, что между Казахстаном и Швейцарией установлено взаимное уважение, полное взаимопонимание на всех уровнях.

    «Мы с коллегой подчеркнули важность расширения межпарламентского сотрудничества, расширения торгово-экономического партнерства и постоянной поддержки связей между нашими учреждениями, сохраняя уровень политического диалога. Швейцария входит в первую тройку наших крупнейших инвесторов. Объем прямых инвестиций из этой страны в нашу экономику составил более 32,6 млрд долларов. Только в прошлом году инвестиции составили 2,8 млрд долларов», - отметил Мурат Нуртлеу.

    По словам главы ведомства, в Казахстане работает около 300 компаний с участием швейцарского капитала.

    «Компании Novartis, Glencore International, Сlariant, Roche Holding, SGS, ABB, Sika, Bühler Group, Stadler являются отраслевыми флагманами. В конце прошлого года «Казахстан темир жолы» и компания Stadler подписали долгосрочное инвестиционное соглашение. В связи с этим, еще раз подтверждаю, что мы готовы создать максимально комфортные условия для швейцарских компаний, готовых зайти на наш рынок», - добавил министр.

    Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Швейцарии посетил с официальным визитом Казахстан.

    Автор:

    Шынар Хамитова

    Внешняя политика Казахстана МИД РК Швейцария Инвестиции
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