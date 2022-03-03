Более 314 тонн мясной продукции реализовано в Семее с начала года

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В целом город достаточно обеспечен мясной продукцией. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semeynews.kz.

Ежедневно мясо поступает на рынки из крестьянских хозяйств, не считая поставки из других районов. Подробнее об этом на пресс-конференции в РСК рассказал руководитель городского отдела сельского хозяйства Нурлан Шакабаев.

«Молокоперерабатывающие цеха ежедневно производят и реализуют в среднем 15 тонн молока и молочной продукции. Обеспеченность товарным яйцом осуществляет ТОО «SEMEI QUS». За два месяца произведено около 2 млн штук яиц, до конца года выпуск достигнет 20 млн штук. Полученый урожай картофеля прошлого года составил 67,8 тысячи тонн. В целях недопущения роста цен на овощную продукцию, оптово-розничным центром «Jolaman» заключен договор с КХ «КайнарАгро» по поставке продукции будущего урожая в объеме 1500 тонн картофеля, 300 тоннморкови и 200 тонн капусты. Аналогичная работа ведется и в торгово-логистическом центре «Северный» с двумя сельхозпроизводителями Приречного сельского округа, – сообщил Нурлан Шакабаев.

На пресс-конференции также отметили достаточное обеспечение города мукой и мучными изделиями.

«С начала года «Восточно-Казахстанскии мукомольно-комбикормовым комбинатом» произведено 10,2 тыс тонн продукции. Кроме того, ТОО «Ай-Ар» за два месяца произвело 9 тысяч тонн муки и макаронных изделий, ТОО «Элита+» 252 тонн муки, а ТОО «Aknankz» — 500 тонн муки отправлено на экспорт в РФ. Основную долю по производству хлеба и хлебобулочных изделий занимает ТОО «Семнан» и более 30 мини-пекарен, которые в достаточном количестве обеспечивают потребности города в этом направлении», – заключил Нурлан Шакабаев.



