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    Более 31 тысячи объектов введено в эксплуатацию в Казахстане

    18 Октября 2022, 20:11

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С начала года в Казахстане введено в эксплуатацию более 31 тыс. объектов общей площадью 12 316,3 тыс. м2. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Бюро национальной статистики РК.

    По данным ведомства, объем строительных работ составил в январе-сентябре 2022года 3 989,9 млрд тг, что на 5,1% больше, чем в соответствующем периоде прошлого года.

    От общего объема строительных работ по республике выполнено частными строительными организациями – 83,8%, иностранными – 16,1% и государственными – 0,1%.

    Увеличение объема строительных работ наблюдалось в 17 регионах республики.

    Наибольший рост зафиксирован в Шымкенте – на 39,7%, Кызылординской области – на 35,1%, Акмолинской области – на 26,9%, Алматинской области– на 14,5% .

    Уменьшение объема строительных работ: Карагандинская область – на 10,7%, Абайская область – на 23%, Мангистауская область – на 34,7%.

    90,8% введенных объектов приходится на сектор жилья, это свыше 28 тыс. жилых зданий. После по количеству введенных в эксплуатацию объектов идут магистральные и местные трубопроводы, линии связи, энергетические кабельные линии, вспомогательные сооружения, всего – 1 169 объектов, тройку замыкают торговые объекты, с начала года их было построено 513 единиц.

    В сфере образования и здравоохранения за 9 месяцев текущего года было введено 38 общеобразовательных школ, 24 дошкольных организаций, 3 больницы, а также 6 амбулаторных поликлиник.

    Автор:

    Ринат Дусумов

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