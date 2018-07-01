Более 31 млн тенге возвратят жамбылцам за потребленное тепло

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Жамбылцам вернут деньги, переплаченные за потребленное тепло минувшей зимой, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей по Жамбылской области.

«Возврат средств от перерасчета стоимости услуг по теплоснабжению с учетом фактической температуры наружного воздуха производится на основании Закона Республики Казахстан «О естественных монополиях», - рассказал корреспонденту МИА «Казинформ» руководитель отдела регулирования естественных монополий и цен департамента Берик Корпебаев. - В соответствии с подпунктом 26 статьи 7 этого закона, субъект естественной монополии обязан возвращать средства от перерасчета стоимости услуг по теплоснабжению, учитывая фактическую температуру наружного воздуха. А так как прошедшая зима временами была довольно теплой, то на основании данной нормы статьи закона потребителям Жамбылской области в целом возвратят 31,7 млн тенге».

По словам спикера, наиболее крупная сумма возврата у потребителей услуг АО «Таразэнергоцентр» - 24,5 млн тенге, или 13,16 тенге за квадратный метр жилплощади. Далее идут КГП «Жамбыл Жылу» - 2,2 млн тенге, КГП «Темиржол Жылу» - 1,5 млн тенге, КГП «Шу Жылу» - 1,9 млн тенге, ТОО «София» - 108 тыс тенге и другие.

«Средства от перерасчета стоимости услуг по теплоснабжению возвращаются напрямую потребителям, - уточнил спикер. - Или же путем снижения тарифа (цены, ставки сбора) при оплате за услуги теплоснабжения в порядке, определяемом уполномоченным органом».