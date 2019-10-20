Более 304 тысяч га неиспользуемых земельных участков выявила прокуратура в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Состоянию законности в сфере земельных отношений уделяется большой внимание со стороны прокуратуры Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу надзорного органа.

«Анализ деятельности местных исполнительных органов области показал недостаточную эффектность работы уполномоченных органов по обеспечению рационального и эффективного использования земель», - пояснили в пресс-службе прокуратуры Жамбылской области.

Так, органами прокуратуры выявлено свыше 1,6 тыс. неиспользуемых земельных участков площадью более 304 тыс. га. В это число входят и 179 земельных участков, выданных в коммерческих целях. Общая площадь таких участков составляет около 125 га, а кадастровая стоимость - 3,4 млрд тенге.

«Из неиспользуемых участков после вмешательства органов прокуратуры в государственный земельный фонд возвращено 414 участков площадью более 34,8 га, начато освоение 872 участков общей площадью более 205 тыс. га», - рассказали в пресс-службе прокуратуры Жамбылской области.

Всего органами прокуратуры выявлено 32 нарушения законности и внесено 24 представления. К дисциплинарной ответственности привлечено 24 должностных лица, в том числе к административной - 34. Так, бывший руководитель отдела архитектуры и градостроительства акимата города Тараза осужден за злоупотребление должностными полномочиями и служебный подлог, связанный с земельными участками, к 4 годам 6 месяцам ограничения свободы, уточнили в прокуратуре Жамбылской области.

Отметим, что в Жамбылской области разработана электронная база данных на основе списков очередников на земельные участки в акиматах города Тараза, районов и сельских округов.

Всего в Жамбылской области имеется 377 населенных пунктов, из них 28 с численностью населения свыше 5 тыс. человек, и 4 города, 345 населенных пунктов с численностью населения до 5 тыс. человек. В области разработаны и утверждены проекты генеральных планов для 362 пунктов.

На земельные участки, предоставляемые для индивидуального жилищного строительства, в акиматах районов и городе Тараз зарегистрировано в очереди более 110 тыс. граждан. Районными акиматами и в Таразе запланирована разработка проектно-сметной документации для строительства инфраструктуры в 27 жилых массивах. По завершении этих работ порядка 14 тыс. земельных участков будут предоставлены гражданам, стоящим в очереди.

Напомним, 2 сентября 2019 года Глава государства Касым-Жомарт Токаев обратился с Посланием народу Казахстана «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана», где он отметил, что «пора приступить к изъятию неиспользуемых сельхозземель».