Более 300 заявок на отсрочку платежей поступило от субъектов АПК из-за засухи

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Для поддержки субъектов АПК дочерние организации АО «НУХ «Байтерек» рассматривают заявки по отсрочке платежей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в Министерстве сельского хозяйства РК, при возникновении происшествий из-за неблагоприятных климатических условий (падеж скота, засуха, проблемы с обеспеченностью кормовой базы) для поддержки субъектов АПК дочерние организации АО «НУХ «Байтерек» рассматривают заявки по отсрочке платежей по обязательствам заемщиков. Для подачи заявки необходимы следующие документы:

- ходатайства о пролонгации/реструктуризации займа;

- письменные акты либо иные документы уполномоченных государственных органов, подтверждающие возникновение форс-мажорных обстоятельств.

«Все обращения рассматриваются в индивидуальном порядке в короткие сроки. Индивидуальный подход к каждому заявлению необходим для правильного построения графика платежей заемщика во избежание увеличения кредитной нагрузки, а также сохранения субсидий по ставке вознаграждения», - пояснили в Минсельхозе, отвечая на запрос корреспондента МИА «Казинформ».

В ведомстве отмечают, что без подтверждающих документов процедура невозможна, так как несет в себе риски недобросовестного получения реструктуризации и противоречит внутренним нормативным документам дочерних организаций АО «НУХ «Байтерек».

По данным АО «НУХ «Байтерек», его дочерним компаниям по итогам прошлого года в сфере АПК поступили заявки от 310 заемщиков, пострадавших от засухи на общую сумму 8 663,6 млн тенге. Из них:

- 259 заявок одобрены;

- 10 заявок находятся на этапе рассмотрения;

- 25 заявок отозваны клиентами;

- 15 заявок находятся на стадии сбора необходимых документов;

- 1 заявка отклонена.

Ранее сообщалось, что Продкорпорации выделили 20 млрд тенге на закуп фуражного зерна.