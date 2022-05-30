Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Сельское хозяйство

    Более 300 заявок на отсрочку платежей поступило от субъектов АПК из-за засухи

    30 Мая 2022, 19:47

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Для поддержки субъектов АПК дочерние организации АО «НУХ «Байтерек» рассматривают заявки по отсрочке платежей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в Министерстве сельского хозяйства РК, при возникновении происшествий из-за неблагоприятных климатических условий (падеж скота, засуха, проблемы с обеспеченностью кормовой базы) для поддержки субъектов АПК дочерние организации АО «НУХ «Байтерек» рассматривают заявки по отсрочке платежей по обязательствам заемщиков. Для подачи заявки необходимы следующие документы:

    - ходатайства о пролонгации/реструктуризации займа;

    - письменные акты либо иные документы уполномоченных государственных органов, подтверждающие возникновение форс-мажорных обстоятельств.

    «Все обращения рассматриваются в индивидуальном порядке в короткие сроки. Индивидуальный подход к каждому заявлению необходим для правильного построения графика платежей заемщика во избежание увеличения кредитной нагрузки, а также сохранения субсидий по ставке вознаграждения», - пояснили в Минсельхозе, отвечая на запрос корреспондента МИА «Казинформ».

    В ведомстве отмечают, что без подтверждающих документов процедура невозможна, так как несет в себе риски недобросовестного получения реструктуризации и противоречит внутренним нормативным документам дочерних организаций АО «НУХ «Байтерек».

    По данным АО «НУХ «Байтерек», его дочерним компаниям по итогам прошлого года в сфере АПК поступили заявки от 310 заемщиков, пострадавших от засухи на общую сумму 8 663,6 млн тенге. Из них:

    - 259 заявок одобрены;

    - 10 заявок находятся на этапе рассмотрения;

    - 25 заявок отозваны клиентами;

    - 15 заявок находятся на стадии сбора необходимых документов;

    - 1 заявка отклонена.

    Ранее сообщалось, что Продкорпорации выделили 20 млрд тенге на закуп фуражного зерна.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Минсельхоз Сельское хозяйство НУХ "Байтерек"
    Новости по теме
    Новости по теме
    На какой стадии строительство сахарного завода в Аксу
    Создать государственный орган по водным вопросам предложили в Казахстане
    Расширять применение водосберегающих технологий будут в Казахстане
    Утвердить правила предоставления субсидий в сельском хозяйстве на пять лет предложил депутат
    Популярное
    1 Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
    2 Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
    3 Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    4 Какой вид отдыха становится популярным в Казахстане
    5 Башенный кран упал в Астане