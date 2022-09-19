Более 300 тысяч медработников планируют охватить профстрахованием в 2023 году

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Ажар Гиният озвучила предлагаемый механизм выплат страховой премии медработников, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С 2023 года страхование предлагаем осуществлять за счет работодателя, а с 2025 года предлагается разделить сумму страховой премии между медицинской организацией и медицинским работником, что приведет к солидарной профессиональной ответственности», - сказала Ажар Гиният в Мажилисе на презентации законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам здравоохранения».

В результате проведенных расчетов системой страхования профессиональной ответственности предлагается охватить свыше 304 тыс. медицинских работников на общую сумму 4,6 млрд тенге в 2023 году, из низ 2,7 млрд тенге за счет ГОБМП и 1,8 млрд тенге за счет ОСМС.

«В рамках законопроекта предлагаются государственные и ведомственные награды: 3 звания «Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген дәрігері» (Заслуженный врач РК) с предоставлением единовременной выплаты в размере 1000 МРП, а также 17 победителям республиканского конкурса «Лучший по профессии» предлагается выплата в размере 500 МРП», - заключила министр.

Ранее сообщалось, что обязательное страхование профдеятельности медработников намерены ввести в Казахстане. Это позволит повысить качество медицинской помощи и в целом повлияет на рейтинг здравоохранения Республики Казахстан на международной арене.



