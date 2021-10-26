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    Более 300 тысяч казахстанцев трудоустроены по программе «Енбек» в 2021 году

    26 Октября 2021, 09:58

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр труда и социальной защиты населения РК Серик Шапкенов рассказал о реализации госпрограммы «Енбек», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По госпрограмме «Енбек» за девять месяцев текущего года трудоустроено 377 тысяч человек, из них 70% устроено на постоянную работу. Кроме того, обучением обеспечено всего 65 тысяч человек, по направлению поддержки предпринимательства 29 тысяч получили микрокредиты и безвозвратные гранты», - сказал Серик Шапкенов на заседании Правительства.

    По словам министра, из них более 25 тысяч человек впервые открыли свое дело и дополнительно было создано около 8 тысяч новых рабочих мест.

    Спикер отметил, что 5,5 тысячи человек переселились в северные регионы; из 2,3 тысячи переселенцев трудоспособного возраста трудоустроено 78%: 39% - участники программы «Молодежь», 50% - женщины, 53% - из числа сельских жителей.

    «Госпрограмма «Енбек», предусмотренная в рамках предвыборной программы партии «Nur Otan», выполнена на 80%. В Акмолинской области, Костанайской, Жамбылской областях и в Нур-Султане все показатели выполнены в полном объеме. Прошу акимат и остальные регионы усилить работу в данном направлении», - заключил министр.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

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