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    Более 300 тысяч казахстанцев нашли работу через электронную биржу труда

    18 Августа 2020, 18:58

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На пресс-конференции в СЦК вице-министр труда и социальной защиты населения РК Серик Шапкенов рассказал о том, что по итогам семи месяцев текущего года 333 тысячи человек трудоустроились благодаря электронной бирже труда, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Электронная биржа труда стала хорошим инструментом. Даже сейчас 54 Центра занятости населения осуществляющие работу в режиме онлайн, и 234 тысяч работодателей зарегистрированы в электронной бирже труда. 1 млн 100 тысяч человек отправили свое резюме. По сравнению с началом года количество вакансий, предложенных работодателями, увеличилось в 8,5 раза, а количество людей, опубликовавших свои резюме в поисках работы, возросло в 8 раз», - пояснил Серик Шапкенов.

    Как рассказал вице-министр, 333 тысячи человек трудоустроились благодаря электронной бирже труда. 190 тысяч казахстанцев из них нашли постоянную работу.

    «Сейчас на рынке труда зарегистрировано 47 тысяч свободных рабочих мест. Граждане имеют возможность трудоустроиться», - заключил он.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Минтруда РК Занятость Общество
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