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    Более 300 тысяч человек проголосовали на праймериз «Nur Otan»

    2 Октября 2020, 11:32

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В «Nur Otan» озвучили промежуточные итоги первого дня онлайн-голосования в рамках внутрипартийного отбора. На сегодня посредством информационной системы «Праймериз» свои голоса за кандидатов отдали уже более 300 тысяч членов партии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт nurotan.kz.

    При этом для партийцев доступны четыре способа голосования: посредством специального мобильного приложения, через сайт primaries.kz, с помощью онлайн-голосования на участке либо используя традиционный бумажный бюллетень на участке, где отсутствует доступ к интернету.

    Голосование на участках будет доступно избирателям 3 октября с 08:00 до 14:00 часов. Правилами проведения праймериз предусмотрено участие независимых наблюдателей от каждого кандидата, утверждены правила, определяющие их обязанности и полномочия.

    По информации пресс-службы партии, в праймериз «Nur Otan» участвуют более 10 тысяч кандидатов. В среднем по стране на одно место претендуют по четыре человека. 70% кандидатов – это самовыдвиженцы, а около тысячи - новые члены партии. 37% составляют - женщины, 29% - молодежь до 35 лет. Средний возраст участников - 43 года.

    Отмечается, что в течение месяца участниками праймериз проведено более 57 тысяч агитационных мероприятий с прямым охватом свыше 1,3 млн человек. Итоги праймериз с рейтингами кандидатов обещают опубликовать уже 5 октября.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Нур Отан Выборы Общество
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