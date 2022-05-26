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    Более 300 тыс. казахстанских работников имеют вредные условия труда

    26 Мая 2022, 17:49

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Ежегодно работодатели тратят большие средства на обеспечение охраны труда. Об этом заявил первый вице-министр труда и социальной защиты населения РК Ахмади Сарбасов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На сегодняшний день у нас более 300 тыс. работников заняты во вредных условиях труда. На эти цели работодатели ежегодно тратят значительные средства по обеспечению гарантий, которые предусмотрены Трудовым кодексом. Поэтому наша совместная задача – обеспечение нулевого травматизма», - сказал Ахмади Сарбасов в кулуарах X Казахстанской международной конференции по охране труда и промышленной безопасности KIOSH-2022.

    Он поделился планами касательно подписания соответствующего документа.

    «Совместно с «Самрук-Казына», а также с Международной ассоциацией социального обеспечения, планируем подписать меморандум. Все эти мероприятия направлены на минимизацию вредного рабочего фактора на рабочих местах и обеспечение нулевого травматизма», - сообщил вице-министр.

    «В этих целях в прошлом году Правительство приняло специальный план мероприятий до 2025 года, в рамках которого мы вместе с социальными партнерами должны добиваться нулевого травматизма и снижения количества рабочих мест с вредными условиями труда», - добавил А. Сарбасов.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

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