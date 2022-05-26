Более 300 тыс. казахстанских работников имеют вредные условия труда

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Ежегодно работодатели тратят большие средства на обеспечение охраны труда. Об этом заявил первый вице-министр труда и социальной защиты населения РК Ахмади Сарбасов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день у нас более 300 тыс. работников заняты во вредных условиях труда. На эти цели работодатели ежегодно тратят значительные средства по обеспечению гарантий, которые предусмотрены Трудовым кодексом. Поэтому наша совместная задача – обеспечение нулевого травматизма», - сказал Ахмади Сарбасов в кулуарах X Казахстанской международной конференции по охране труда и промышленной безопасности KIOSH-2022.

Он поделился планами касательно подписания соответствующего документа.

«Совместно с «Самрук-Казына», а также с Международной ассоциацией социального обеспечения, планируем подписать меморандум. Все эти мероприятия направлены на минимизацию вредного рабочего фактора на рабочих местах и обеспечение нулевого травматизма», - сообщил вице-министр.

«В этих целях в прошлом году Правительство приняло специальный план мероприятий до 2025 года, в рамках которого мы вместе с социальными партнерами должны добиваться нулевого травматизма и снижения количества рабочих мест с вредными условиями труда», - добавил А. Сарбасов.