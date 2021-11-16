Более 300 столичных жителей вакцинировались Pfizer в первый день

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Нур-Султане 339 человек получили прививки препаратом Pfizer в первый день вакцинации, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Управления общественного здравоохранения города.

В столице американской вакциной начали вакцинировать 15 ноября. Из них 14 беременных женщин (16-36 недель), 133 – кормящих и 192 подростка в возрасте 12-17 лет.

«Вчера Нур-Султан приступил к вакцинации граждан, подлежащих вакцинации данным препаратом. Нас приятно удивило, что в первый день было много желающих получить прививку из числа беременных женщин, кормящих мам, подростков. Немалую активность проявляли и родители школьников, студентов, которые пришли вместе со своими детьми за прививкой. Также на должном уровне прошла вакцинация и в школах города. Все были осмотрены врачами, получили одобрение на вакцинацию, каждому даны разъяснения», - сказала заместитель руководителя Управления Алия Рустемова.

По данным Горздрава, среди подростков в основном прививки получили школьники в возрасте 16-17 лет – 127 детей.

Рустемова отметила, что сохранить такой темп вакцинации и продолжить работу именно в этом направлении имеется в планах Управления. Обзвон и приглашение подлежащего контингента на вакцинацию все еще продолжается, добавили в ведомстве.

Напомним, что вакцинация данной категории лиц проводится только в пунктах медицинских организаций и в медпунктах городских школ.

Всего по городу вакцинации препаратом Pfizer подлежат пять тысяч беременных, 28 тысяч женщин в периоде лактации и 63 тысячи детей.