Более 300 столичных жителей вакцинировались Pfizer в первый день
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Нур-Султане 339 человек получили прививки препаратом Pfizer в первый день вакцинации, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Управления общественного здравоохранения города.
В столице американской вакциной начали вакцинировать 15 ноября. Из них 14 беременных женщин (16-36 недель), 133 – кормящих и 192 подростка в возрасте 12-17 лет.
«Вчера Нур-Султан приступил к вакцинации граждан, подлежащих вакцинации данным препаратом. Нас приятно удивило, что в первый день было много желающих получить прививку из числа беременных женщин, кормящих мам, подростков. Немалую активность проявляли и родители школьников, студентов, которые пришли вместе со своими детьми за прививкой. Также на должном уровне прошла вакцинация и в школах города. Все были осмотрены врачами, получили одобрение на вакцинацию, каждому даны разъяснения», - сказала заместитель руководителя Управления Алия Рустемова.
По данным Горздрава, среди подростков в основном прививки получили школьники в возрасте 16-17 лет – 127 детей.
Рустемова отметила, что сохранить такой темп вакцинации и продолжить работу именно в этом направлении имеется в планах Управления. Обзвон и приглашение подлежащего контингента на вакцинацию все еще продолжается, добавили в ведомстве.
Напомним, что вакцинация данной категории лиц проводится только в пунктах медицинских организаций и в медпунктах городских школ.
Всего по городу вакцинации препаратом Pfizer подлежат пять тысяч беременных, 28 тысяч женщин в периоде лактации и 63 тысячи детей.
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