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    Более 300 спортсменов приедут в Астану на чемпионат Азии по видам борьбы

    7 Апреля 2023, 16:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – С 9 по 14 апреля в Астане на арене Дворца единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова состоится чемпионат Азии по видам борьбы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщил генеральный секретарь Федерации борьбы РК Димаш Султанов, представители международных команд и федераций уже начали прибывать в столицу Казахстана. Всего на участие в чемпионате Азии подали заявки 24 страны, включая Казахстан. В общей сложности в соревнованиях примут участие более 300 спортсменов. Казахстанские команды заявлены в полном составе во всех трех стилях.

    «30 человек будут представлять нашу страну. Среди них именитые спортсмены, которые не раз проявляли себя на международной арене. В греко-римской борьбе - Нурсултан Турсынов, Демеу Жадраев, Алмат Кебиспаев. Алимхан Сыздыков будет отстаивать титул действующего чемпиона Азии, проходившего в Монголии. В вольной борьбе – это Азамат Даулетбеков, действующий бронзовый призер чемпионата мира. В женской борьбе – Жамиля Бакбергенова, Эльмира Сыздыкова. Все это очень опытные спортсмены», - сказал он во время пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

    Спикер пригласил всех поддержать казахстанских борцов. Церемония открытия чемпионата Азии состоится 9 апреля в 17:00 часов.

    Ранее Национальный олимпийский комитет опубликовал список спортсменов от Казахстана на чемпионат Азии по видам борьбы.

    Греко-римская борьба:

    До 55 кг - Амангали Бекболатов

    До 60 кг - Ернур Фидахметов

    До 63 кг - Мухамедали Мамурбек

    До 67 кг - Алмат Кебиспаев

    До 72 кг - Ибрагим Магомадов

    До 77 кг - Демеу Жадраев

    До 82 кг - Диас Кален

    До 87 кг - Нурсултан Турсынов

    До 97 кг - Олжас Сырлыбай

    До 130 кг - Алимхан Сыздыков

    Женская борьба:

    До 50 кг - Эллада Махяддинова

    До 53 кг - Алтын Шагаева

    До 55 кг - Марина Седнева

    До 57 кг - Нилуфар Раимова

    До 59 кг - Диана Каюмова

    До 62 кг - Ирина Кузнецова

    До 65 кг - Альбина Кайыргельдинова

    До 68 кг - Елена Шалыгина

    До 72 кг - Жамила Бакбергенова

    До 76 кг - Эльмира Сыздыкова

    Вольная борьба:

    До 57 кг - Рахат Калжан

    До 61 кг - Нурболат Абдуалиев

    До 65 кг - Мухтар Санжар

    До 70 кг - Санжар Досжанов

    До 74 кг - Дархан Есенгали

    До 79 кг - Болат Сақаев

    До 86 кг - Азамат Даулетбеков

    До 92 кг - Ризабек Айтмухан

    До 97 кг - Бекзат Уркимбай

    До 125 кг - Юсуп Батырмурзаев

    Анеля Касымова

    Автор:

    Анеля Касымова

    Астана Спорт
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