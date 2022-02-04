Более 300 случаев заражения COVID-19 выявили на Олимпиаде в Пекине

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – С 23 января выявлено 308 случаев заражения коронавирусом среди лиц, прибывших на зимние Олимпийские игры в Пекине. Об этом говорится в опубликованном в пятницу заявлении оргкомитета «Пекин-2022», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как следует из документа на официальном сайте, в период с 23 января в Китай прибыло 5255 спортсменов и официальных лиц и 6708 «представителей других заинтересованных сторон».

В результате ПЦР-тестирования в аэропорту и в «замкнутом круге», в котором проживают все участники Игр, было выявлено 308 инфицированных: 111 – среди атлетов и официальных лиц, 197 – среди представителей заинтересованных сторон.

Церемония открытия XXIV зимних Олимпийских игр-2022 состоится на Национальном стадионе «Птичье гнездо» в Пекине 4 февраля.