Более 300 случаев острой кишечной инфекции зарегистрировали в Алматинской области

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Заболеваемость острыми кишечными инфекциями увеличилась в Алматинской области. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатели превышают в 1,8 раз, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля отметили, что за 6 месяцев этого года в регионе зарегистрировано 360 случаев острой кишечной инфекции, в том числе среди детей до 14 лет – 256 случаев, что составляет 71,1% от общего числа заболевших.

Согласно данным ДСЭК, основным фактором распространения инфекции является пища, приготовленная в домашних условиях, немытые фрукты: овощи, молочные и скоропортящиеся продукты. На долю продуктов домашнего приготовления приходится 96,1%, немытых овощей и фруктов - 1,3%, молочной продукции - 0,3%, различных консервов - 2,3%.

«Многие люди забывают, что возбудители острых кишечных инфекций устойчивы и способны длительное время существовать в почве, воде и на различных предметах: посуде, дверных ручках, игрушках. Микробы хорошо размножаются при определенных температурных условиях в воде, молоке и молочных продуктах, мясном фарше, кондитерских изделиях, салатах и других скоропортящихся продуктах», - пояснили в пресс-службе департамента.

Специалисты призывают незамедлительно обращаться к врачу, если у вас возникли основные симптомы кишечной инфекции: боль в животе, рвота, жидкий стул, повышение температуры, общая слабость, снижение аппетита. Также нельзя заниматься самолечением, так как это может привести к еще более серьезным последствиям.

Ранее врачи призывали казахстанцев соблюдать правила личной гигиены в связи с наступлением сезона кишечных инфекций.