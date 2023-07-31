Более 300 скотокрадов задержали в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – По словам представителя Министерства внутренних дел РК Актоты Борановой, в Казахстане уменьшается количество краж скота, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для сохранности сельскохозяйственных животных, по инициативе МВД, местные исполнительные органы наделены компетенцией по разработке и утверждению правил их выпаса. Установлена административная ответственность за нарушение указанных правил, где предусмотрен штраф в размере от 3 до 10 месячных расчетных показателей», - сказала Актоты Боранова на брифинге в МВД.

В Уголовный кодекс введена отдельная статья «Скотокрадство», предусматривающая максимальное наказание в виде лишения свободы до 12 лет с конфискацией имущества.

По ее словам, с начала года задержано более 300 скотокрадов, в том числе 59 преступных групп. Из похищенных 4 тысяч голов скота, найдено и возвращено около 2 тысяч.

«Сотрудники полиции Алматинской области пресекли криминальную деятельность группы скотокрадов из четырех человек, которые изобличены в серии краж скота с вольного выпаса. С сентября прошлого года ими было похищено более 30 голов лошадей. Во всех случаях преступники вывозили животных на заранее нанятых большегрузных автомашинах.

В результате принимаемых мер за последние 5 лет наблюдается снижение случаев скотокрадства. Если в 2018 году было зарегистрировано более 5 тысяч преступлений, то в 2022 году не более тысячи», - добавила спикер.