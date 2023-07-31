Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 461.71 eur/kzt 501.69

    rub/kzt 4.95 cny/kzt 63.31
Прогноз погоды
Астана+26+28℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правоохранительные органы

    Более 300 скотокрадов задержали в Казахстане

    31 Июля 2023, 13:02

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – По словам представителя Министерства внутренних дел РК Актоты Борановой, в Казахстане уменьшается количество краж скота, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Для сохранности сельскохозяйственных животных, по инициативе МВД, местные исполнительные органы наделены компетенцией по разработке и утверждению правил их выпаса. Установлена административная ответственность за нарушение указанных правил, где предусмотрен штраф в размере от 3 до 10 месячных расчетных показателей», - сказала Актоты Боранова на брифинге в МВД.

    В Уголовный кодекс введена отдельная статья «Скотокрадство», предусматривающая максимальное наказание в виде лишения свободы до 12 лет с конфискацией имущества.

    По ее словам, с начала года задержано более 300 скотокрадов, в том числе 59 преступных групп. Из похищенных 4 тысяч голов скота, найдено и возвращено около 2 тысяч.

    «Сотрудники полиции Алматинской области пресекли криминальную деятельность группы скотокрадов из четырех человек, которые изобличены в серии краж скота с вольного выпаса. С сентября прошлого года ими было похищено более 30 голов лошадей. Во всех случаях преступники вывозили животных на заранее нанятых большегрузных автомашинах.

    В результате принимаемых мер за последние 5 лет наблюдается снижение случаев скотокрадства. Если в 2018 году было зарегистрировано более 5 тысяч преступлений, то в 2022 году не более тысячи», - добавила спикер.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Борьба с преступностью МВД РК Криминал Скотокрадство Животные
    Новости по теме
    Новости по теме
    Спецоперация по задержанию преступной группы прошла в Астане и Караганде
    Около 100 кг рыбы изъяли у браконьера жамбылские полицейские
    На загородных трассах Казахстана запустят аппаратный комплекс для проверки скоростного режима
    Смертельное ДТП в Кызылординской области унесло 5 жизней
    Популярное
    1 Трагическая экскурсия в Москве: Посольство Казахстана в России прокомментировало инцидент
    2 Систему оплаты за проезд в общественном транспорте хотят поменять в Астане
    3 Пригожин и Уткин находились на борту разбившегося в России самолета
    4 Казахстан обошел страны СНГ в рейтинге по стоимости жизни
    5 На что могут снять свои пенсионные накопления казахстанцы в 2023 году