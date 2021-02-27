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    Более 300 школьниц похитили в Нигерии

    27 Февраля 2021, 12:30

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Более 300 девочек похищены неизвестными боевиками из школы-интерната на северо-западе Нигерии. Полиция считает, что школьниц увезли в лес. Это случилось в Джангебе, штат Замфара, в пятницу утром. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.

    Вооруженные банды в Нигерии часто захватывают учащихся с целью получения выкупа.

    Президент Мухаммаду Бухари осудил похищение, назвав его «бесчеловечным и абсолютно неприемлемым».

    «Власти не поддадутся шантажу со стороны бандитов, которые нападают на невинных школьников ради огромных выкупов, - заявил он. - Наша главная цель - сохранить заложников живыми и невредимыми».

    По словам президента, власти могут применить против бандитов «огромные силы», но есть опасения, что школьниц могут использовать в качестве «живых щитов».

    На прошлой неделе в соседнем Нигере боевики похитили по меньшей мере 42 человека, в том числе 27 учеников. Они до сих пор не освобождены.

    В 2014 году боевики из «Боко Харам» похитили 276 школьниц на северо-востоке Нигерии. Эта радикальная исламистская группировка выступает против светского образования, ее члены часто нападают на школы и другие образовательные учреждения.

    Но за последними нападениями, предположительно, стоят обычные бандиты.

    Нападение произошло в пятницу в час ночи по местному времени (в полночь по Гринвичу). Как рассказал местному новостному агентству один из преподавателей, группа вооруженных людей нагрянула в школу на пикапах и мотоциклах. По его словам, некоторые из налетчиков были одеты в униформу государственных органов безопасности.

    Другие свидетели говорят, что боевики пришли пешком, их было более ста.

    «Они сломали школьные ворота и выстрелили в охранника. Затем они вошли в общежитие, разбудили девочек и сказали им, что пришло время молитвы. Девочки плакали. Боевики собрали их и увели в лес. По дороге они стреляли в воздух», - рассказал Би-би-си очевидец.

    Обезумевшие от горя родители собрались возле школы, некоторые из них отправились в джунгли искать своих дочерей, говорят свидетели.

    Один из учителей сказал Би-би-си, что из 421 ученицы в школе остались только 55.

    Для поиска похищенных в Джангебе направлены усиленные наряды полиции и воинские подразделения.

    В ЮНИСЕФ заявили, что возмущены и опечалены очередным массовым похищением школьниц в Нигерии.

    Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за похищение.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Африка
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