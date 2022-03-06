Более 300 семей переселим из аварийного ветхого жилья - Алтай Кульгинов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов на своей странице в Instagram рассказал о работе по переселению семей из аварийных домов, передает МИА «Казинформ».

«Провел еженедельный прием граждан. Принял еще 13 семей, с начала года - более 60 семей (в 2021г. - 1,5 тыс граждан). Есть как основные вопросы, которые касаются соцнаправления, так и точечные: трудоустройство, помощь в реализации проектов и др.

Сегодня на приеме граждан также поднимался вопрос по сносу аварийного ветхого жилья. Хотел бы вкратце остановиться на этой теме. К примеру, ранее мы посещали аварийные дома, расположенные по адресу ул. Дукенулы, 21, угольная, 12а (ныне пр. Аль Фараби, 27) и др. Все эти дома физически износились, имеются проблемы с водоснабжением, электричеством, протекает крыша и др.

В текущем году из ветхих аварийных домов планируем переселить более 300 семей.

За последние три года из аварийных домов переселили почти 700 семей.

Для улучшения жилищных условий также проводим работы по ремонту ЖК, замене лифтов, строительству льготного социального жилья, завершению строительства долгостроев», - написал аким столицы.