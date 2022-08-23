Более 300 пешеходов погибли из-за несоблюдения водителями скоростного режима

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – И.о. председателя Комитета административной полиции МВД РК Жандос Мураталиев назвал одну из основных причин смертности на дорогах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Определенная часть дорожно-транспортных происшествий происходит из-за водителей, которые игнорируют скорость. Каждая седьмая авария (14%) вызвана несоблюдением водителями установленной скорости в населенном пункте», - сказал Жандос Мураталиев на брифинге в МВД.

Из общего числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях, по его словам, каждый седьмой умирает по этой причине и каждый седьмой получает травмы.

«В результате за последние 7 месяцев по причине превышения этой скорости зарегистрировано 1 136 дорожно-транспортных происшествий, в них погибли 156 человек и 1 442 получили травмы», - сказал спикер.

«Кроме того, четверть погибших и раненых в ДТП составляет пешеходы. В этом году 308 пешеходов погибли и 2 168 получили ранения», - добавил Ж. Мураталиев.