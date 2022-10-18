Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    Более 300 наблюдателей будут от Миссии БДИПЧ/ОБСЕ на президентских выборах в Казахстане

    18 Октября 2022, 22:43

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Состоялась встреча председателя Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан Нурлана Абдирова с главой Миссии БДИПЧ/ОБСЕ по наблюдению за внеочередными выборами Президента РК Уршулой Гацек. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

    Во встрече приняли участие члены и сотрудники аппарата ЦИК, а также члены Миссии БДИПЧ/ОБСЕ.

    Нурлан Абдиров выразил благодарность Миссии БДИПЧ/ОБСЕ за решение направить делегацию из 30 долгосрочных и 300 краткосрочных наблюдателей для наблюдения за внеочередными выборами Президента Республики Казахстан.

    Председатель Центризбиркома ознакомил членов Миссии с особенностями и продолжительностью основных этапов избирательной кампании, представил итоги выдвижения кандидатов в Президенты, а также отметил, что в настоящее время завершается этап регистрации кандидатов в Президенты РК.


    Он сообщил, что традиционно большое внимание уделяется вопросу обучения участников избирательного процесса и обеспечению избирательных прав лиц с инвалидностью. Проводятся семинары для политических партий, молодежи, представителей СМИ и НПО. Кроме этого с целью привлечения внимания молодежи к актуальным вопросам избирательного процесса, повышения ее электоральной активности и правовой культуры при ЦИК РК создан «Клуб молодых избирателей». Обновлен состав Экспертного совета, целью которого является выработка предложений по развитию избирательной системы.

    В ходе встречи Нурлан Абдиров пригласил членов Миссии к участию в заседаниях и обучающих мероприятиях Центризбиркома, а также выразил готовность в проведении встреч представителей Миссии с членами и аппаратом ЦИК по любым интересующим Миссию вопросам.

    В рамках встречи члены Миссии БДИПЧ/ОБСЕ задали вопросы членам Центральной избирательной комиссии.

    «Центральная избирательная комиссия обеспечит проведение избирательной кампании в строгом соответствии с законодательством и создаст все условия для здоровой и честной конкуренции. Мы придаем большое значение продолжению тесного сотрудничества и конструктивного диалога с Бюро, в том числе в периоды между электоральными кампаниями», - подчеркнул председатель Центризбиркома Н. Абдиров в завершение встречи.


    Фото: election.gov.kz

    Автор:

    Ринат Дусумов

    ОБСЕ Выборы ЦИК Президентские выборы - 2022
    Новости по теме
    Новости по теме
    Стартовала предвыборная агитация кандидатов в президенты Турции
    Второй тур президентских выборов в Турции будет проведен 28 мая
    Выборы президента Турции: подсчитано 99,38% голосов
    Готовы принять это решение - Эрдоган о возможности второго тура выборов
    Популярное
    1 Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
    2 В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    3 Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова
    4 Победителей чемпионата мира по боксу встретили в аэропорту Астаны
    5 Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
    Новости партнеров