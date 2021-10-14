Более 300 млрд выделят на льготные ипотечные кредиты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр рассказал о мерах, направленных на предоставление жилья социально уязвимым слоям населения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Согласно плану финансирования для предоставления льготных ипотечных кредитов с 2021 по 2025 годы планируется выделить АО «Отбасы банк» 309,7 млрд тенге (2021 год – 70 млрд. тенге, 2022 год – 51 млрд. тенге, 2023 год – 50 млрд. тенге, 2024 год – 58,7 млрд. тенге, 2025 год – 80 млрд. тенге) для реализации Программы. За счет данных средств планируется предоставить 35 597 займов гражданам республики, что в среднем составляет 8,7 млн. тенге на один заем/квартиру», - написал Роман Скляр в своем ответе на депутатский запрос.

Ранее Р. Скляр рассказал, почему пособия не учитываются при проверке платежеспособности заемщика для получения ипотеки.

«Для участия в ипотечной программе «Бақытты отбасы» доход на каждого члена семьи не должен превышать 3,1-кратной величины прожиточного минимума. Одним из основных требований для получения займа является наличие дохода от трудовой и (или) предпринимательской деятельности за последние 6 месяцев. Вместе с тем при подаче гражданами заявки на получение ипотечного займа осуществляется проверка платежеспособности заемщика, в рамках которой пособия не учитываются в качестве основного дохода», - объяснил зампремьера.