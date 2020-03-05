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    Более 300 млн тенге выделено в Актюбинской области на противопаводковые мероприятия

    5 Марта 2020, 14:20

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актюбинской области идет подготовка к противопаводковым мероприятиям. О том, какой ожидается паводок в этом году, рассказали представители ДЧС в ходе брифинга в региональной службе коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам заместителя начальника управления ДЧС Актюбинской области Кумара Турмагамбетова, за последние 3 года акиматами проведена работа по дноуглублению, берегоукреплению и расчищению паводкоопасных рек, возведению водоотводного канала, временных защитных дамб, строительству и ремонту дренажных систем.

    В ходе корректировки паспорта паводкоопасных участков в области определены 33 населенных пункта, подпадающих в зону возможного подтопления, где проживают более 12 тысяч человек. По предварительным прогнозам, регион не входит в зону высокого риска паводка.

    «По предварительному прогнозу, Актюбинская область не является зоной высокого риска паводка в этом году. Заготовлено 73,3 тонны горюче-смазочных материалов, 7581 тонна инертных материалов, почти 25 тысяч мешкотары. Вывезено 127 100 м3 снега, на дорогах области расчищено 35,3% водопропускных сооружений. Работа в этом направлении продолжается. На случай осложнения паводковой ситуации создана группировка сил и средств служб гражданской защиты области общей численностью 1 955 человека, 422 единицы техники, 95 единицплавсредств, 219 мотопомп. Подготовлено 79 пунктов временного размещения общей вместимостью более 13 тысяч человек», - добавил Кумар Турмагамбетов.

    Всего на противопаводковые мероприятия предусмотрено более 329 млн тенге. Кроме того, в бюджете области имеется чрезвычайный резерв и резерв на неотложные нужды в сумме 1,9 млрд тенге.

    Автор:

    Самал Ендибаева

    Актюбинская область Паводок
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