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    Более 300 млн тенге возмещено отечественным производителям

    9 Ноября 2022, 13:53

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За первые 10 месяцев 2022 года возмещены затраты по 48 заявкам субъектов промышленно-инновационной деятельности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта «QazIndustry».

    Всего с начала года «QazIndustry» получило 366 заявок на возмещение затрат в рамках реализации мер государственной поддержки по повышению производительности труда.

    Общая сумма возмещения составила 308,8 млн тенге. Наибольшую долю одобрений по заявкам получили производители городов Астана и Алматы. Всего затраты на повышение производительности труда возмещены в 9 регионах Казахстана.

    Большая часть средств направлена в отрасли машиностроения и АПК. Вместе с тем возмещение произведено в металлургии, деревообработке, производстве строительных материалов, фармацевтической и химической промышленностях.

    В рамках проведения информационно-разъяснительных работ представителями «QazIndustry» посещено 98 промышленных предприятий. В 12 регионах страны организованы семинары на тему «Меры государственного стимулирования промышленности». Также совместно с АО «ЭСК «KazakhExport», Astana Hub проведены 26 онлайн-вебинаров.

    Правила и требования для возмещения части затрат, направленных на повышение производительности труда субъектов промышленно-инновационной деятельности, размещены на сайте qazindustry.gov.kz.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Промышленность Экономика
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