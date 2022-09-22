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      Северо-Казахстанская область

    Более 300 млн тенге ущерба нанесли пожары в СКО

    22 Сентября 2022, 10:36

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области с начала года зарегистрировали 486 пожаров, в которых погибли 33 человека, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации начальника управления государственного пожарного контроля Аслана Ахметжанова, снижение числа погибших в огне незначительное – 11%, по сравнению с прошлым годом. Травмы от угарного газа получили 15 человек. В этом году обошлось без жертв. В 2021 году угарный газ стал причиной гибели шести человек.

    Значительно возрос материальный ущерб от пожаров – до 325 млн тенге, или на 73%.

    «75% пожаров приходятся на жилой сектор. Основными причинами их возникновения являются нарушения правил монтажа и технической эксплуатации электрооборудования, пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печей и неосторожное обращение с огнем», - отметил Аслан Ахметжанов на брифинге в региональной службе коммуникаций.

    Пожарные вместе с полицейскими и волонтерами обходят жилой сектор, раздают памятки, предупреждают, объясняют. В домах социально уязвимых слоев населения установили 967 датчиков дыма и угарного газа, планируют монтаж еще 453.

    «Зарегистрировали 33 лесных пожара. Из них восемь произошли в районе им. М. Жумабаева. По статистике, летом часто пожары возникают по вине владельцев частных домов, которые неосторожно обращаются с огнем, нарушают правила пожарной безопасности при хранении сена. Его часто складируют рядом с жилыми домами, банями и другими хозпостройками», - добавил Аслан Ахметжанов.

    Он напомнил, что в преддверии отопительного сезона в регионе проводится месячник пожарной безопасности.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Происшествия Экология ДЧС
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