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    Более 300 легкоатлетов выступили на двух турнирах в Усть-Каменогорске

    24 Февраля 2022, 21:34

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – В легкоатлетическом манеже Усть-Каменогорска состоялись Кубок Казахстана и чемпионат страны среди юниоров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    По сообщению пресс-службы Федерации, общее количество принявших участие легкоатлетов составило более 300 человек со всех регионов Казахстана.

    Добавим, что на Кубке Михаил Литвин смог отобраться на чемпионат мира в помещении. На дистанции 400 метров он финишировал, показав 46.46 секунды. Квалификационный период заканчивается 7 марта 2022 года. Сам ЧМ состоится в Белграде с 18 по 20 марта.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Восточно-Казахстанская область Спорт Молодежь
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