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    Более 300 казахстанцев смогут учиться в ведущих зарубежных вузах бесплатно

    7 Июля 2021, 13:18

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 330 казахстанцев рекомендованы к поступлению на обучение в ведущие зарубежные вузы, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки РК.

    330 казахстанцев смогут отправиться на бесплатное обучение в рамках межправительственных соглашений, заключенных по инициативе Министерства образования и науки Казахстана с другими странами. Речь идет о вузах Венгрии, Китая, Польши, Украины, Словакии, Азербайджана и Вьетнама.

    Венгрия выделяет Казахстану наибольшее количество образовательных грантов – 250, Китай – 47, Польша – 11, Украина – 10, Словакия – 3, Азербайджан – 8, Вьетнам – 1. Гранты выделяются как по программам бакалавриата, так и магистратуры, докторантуры и резидентуры.

    «Во время собеседования каждому претенденту были заданы вопросы для определения уровня мотивации и осознанности выбора специальности, уровня теоретических знаний и достижений в учебе либо в сфере выбранной профессии. Также были учтены личностные качества претендентов. Окончательное решение о присуждении образовательных грантов будет принято принимающей стороной», – сообщила президент Центра международных программ МОН РК Айнур Карбозова.

    Отбор претендентов проводила независимая комиссия, которая состоит из депутатов, экспертов, ученых-докторов инженерно-технических, медицинских, гуманитарных и естественных наук. Независимая экспертная комиссия включила в основной и резервный список кандидатов с наивысшим средним баллом оценки по трем критериям – уровень знания иностранного языка, средний балл документа об образовании и средняя оценка по итогам собеседования.

    Оператором межправительственных соглашений является Центр международных программ МОН РК.

    На прошедшем ранее Казахстанско-Европейском форуме с участием министра образования и науки РК и послом Европейского Союза в Казахстане стороны обсудили вопросы совместного сотрудничества в сфере образования.


    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Образование Вузы МОН Европа Сотрудничество
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