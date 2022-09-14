Более 300 голов КРС направили на убой из-за бруцеллеза в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – На треть уменьшилось число заболевшего бруцеллезом скота в Жамбылской области из-за противоэпизоотических мероприятий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе акима Жамбылской области, ситуацию по обеспечению ветеринарной безопасности в регионе обсуждали на совещании в областном акимате под председательством акима Жамбылской области Нуржана Нуржигитова.

«Планомерно проводится борьба с бруцеллезом, - сообщил руководитель областного управления ветеринарии Нуржас Курмантаев. - В соответствии с действующим законодательством, после выявления болезни, выносится предписание об изоляции и забое больных животных. С начала года 323 головы крупного рогатого скота направлены на санитарный убой из-за бруцеллеза. Данный показатель уменьшился на 33% по сравнению с аналогичным периодом в 2021 году».

По информации спикера, в результате проведенных комплексных ветеринарных мероприятий на территории области выявлено девять очагов по пяти видам заболеваний, приняты карантинные и ограничительные меры.

По словам руководителя ведомства, все имеющиеся в регионе 189 захоронений очагов сибирской язвы и зарегистрированных по кадастру очагов сибирской язвы на территории области, забетонированы в соответствии с требованиями и занесены в топографическую карту.

Раз в год эпидемиологи и ветеринарные работники с очагов на исследование берут около тысячи проб почвы. На сегодняшний день возбудителей сибирской язвы не обнаружено. Во всех районах по плану и своевременно проводятся противоэпизоотические мероприятия.

«Планируется обеспечить новыми служебными помещениями 32 ветеринарных пункта. На сегодня один объект есть только в Байзакском районе и три объекта в Таласском районе. В других районах такая работа не проводится», - отметил спикер.

Как сообщалось ранее, за три последние года в Жамбылской области значительно сократилось число очагов особо опасных болезней животных. В регионе есть 10 ветеринарных станций, 124 ветеринарных пункта. В отдаленных населенных пунктах области открыто 139 ветеринарных аптек, 11 ветеринарных клиник.

Фото из открытых источников