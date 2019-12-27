Более 300 человек заболели корью с начала 2019 года в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – С начала года в Актюбинской области заболело корью 377 человек, в том числе 160 детей. Более половины из них не были привиты. Врачи рассказали, как прививки спасают детей от заболеваемости корью, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«К сожалению в последнее время в соцсетях распространяется информация о том, что прививать детей не нужно. Информация не подтверждена фактами, но люди верят. Американскими учеными были выявлены компании, которые намеренно финансировали эту деятельность по распространению информации в соцсетях. Поэтому родителям нужно быть очень осторожными в вопросах вакцинации, ведь прививки спасают детей от очень опасных болезней, одна из которых - это корь.

Ситуация по кори в нашей стране и в области сложная. Так с начала 2019 года в Актюбинской области заболело корью 377 человек, из них 160 детей. Из заболевших более 50 процентов не были привиты», - говорит заместитель руководителя департамента контроля за качеством и безопасностью товаров и услуг Мухтар Сербаев.

Всего, по словам М.Сербаева, в регионе количество отказавшихся от прививок детям родителей составляет около 2 тысяч человек.

«Эти родители подвергают опасности здоровье своих детей. Корь - это инфекция, которая быстро распространяется в организме человека, а для малышей она особо опасна, она неизлечима. Профилактика кори возможна только путем вакцинации. Необходимо прививать детей, прививки используемые в нашей области неопасны, проверены», - добавляет М.Сербаев.