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    Более 300 человек нарушили карантин в ЗКО

    24 Сентября 2021, 19:18

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С начала месяца выявили 322 человека, нарушивших санитарно-карантинный режим в Западно-Казахстанской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В программе Ashyq зарегистрировано 3 385 объектов бизнеса, из которых 142 являются лидерами Ashyq. Но даже при повсеместной информационно-разъяснительной работе, внедрении приложения Ashyq, действиях ограничительных мероприятии и требованиях санитарных норм и социальной дистанции некоторые граждане нашей области, пренебрегая всеми требованиями, посещают общественные места, будучи носителями вируса и контактными лицами. Так с начала месяца выявлено 322 человека, нарушивших санитарно-карантинный режим, из которых 216 - это лица с «красным» статусом», - сказал заместитель акима ЗКО Айдар Нуралиев на брифинге в СЦК.

    Вместе с тем, в области работает 167 мониторинговых групп, которыми только за последнюю неделю было проведено 83 рейда, охвачено проверкой 675 объектов и выявлено 11 нарушений. По нарушениям были составлены протокола об административном правонарушении.

    Ранее сообщалось, что в области функционируют 19 инфекционных стационаров с загруженностью коек 32 %. Из них 6 стационаров - в городе, 13 стационаров - в районах. По реанимационным койкам загруженность составляет 38%.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Западно-Казахстанская область Акимат Общество Коронавирус в РК Ashyq
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