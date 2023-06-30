Более 30 ЖК-долгостроев завершат в текущем году в столице

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Строительство более 30 ЖК-долгостроев завершится в текущем году в Астане. Порядка 4 тыс. семей-дольщиков смогут заехать в свои долгожданные квартиры. Об этом сообщил аким Астаны Женис Касымбек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата столицы.

«По поручению Главы государства проводится масштабная системная работа по завершению долгостроев. Ранее из более 150 многоквартирных жилых комплексов было завершено строительство 120 МЖК-долгостроев. Строительство более 30 ЖК-долгостроев завершим в текущем году», - проинформировал Женис Касымбек.

Данные долгострои – одни из сложных. Везде ситуация разная. К примеру, ЖК «Туран Сыганак» был признан проблемным еще 6 лет назад, И если часть блоков дома была поднята до нескольких этажей, то также были блоки на нулевом цикле. Строительство ЖК «Арыстан блок 1» началось еще 11 лет назад, строительство ЖК «Хазар» первичным застройщиком было остановлено на уровне трех этажей. И таких примеров достаточно. Но по каждому долгострою есть пошаговый план мероприятий», - сказал аким Астаны Женис Касымбек.

Аким города также отметил, что стройкомпании могут привлекать денежные средства дольщиков только при определённых условиях в соответствии с жесткими критериями, предусмотренными законодательством. Это получение гарантии Единого оператора жилищного строительства, участие в проекте банка второго уровня, привлечение денег дольщиков после возведения каркаса жилого дома.

Также в целях информирования горожан и недопущения нарушения закона на официальных ресурсах акимата и в СМИ систематически публикуется так называемый «чёрный список» застройщиков, которые не имеют права привлекать средства дольщиков.