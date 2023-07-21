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    Более 30 ЖК-долгостроев завершат в текущем году в Астане

    21 Июля 2023, 16:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Аким Астаны Женис Касымбек в Instagram рассказал о принимаемых мерах по завершению возведения долгостроев, передает МИА «Казинформ».

    «Продолжаем объезжать долгострои города. Встретился с дольщиками ЖК «Коргалжынский квартал», «Мирный дом», «Араби 2 – Гранитный 2», «Зере-2», «Арыстан», «Future Home», «Садовые кварталы», «Территория комфорта-1 2 оч». Совместно с дольщиками контролируем ход строительства. Ситуация на долгостроях - разная. Если где-то были каркасы домов, то где-то только на уровне котлована. К примеру, строительство ЖК «Арыстан» началось 11 лет назад. На момент передачи объект был готов только на 20-30%. ЖК «Садовые кварталы» был признан проблемным 8 лет назад, на момент передачи был на уровне фундамента! Тысячи семей-дольщиков ожидают завершения строительства домов», - написал Женис Касымбек.

    Как отметил градоначальник, по поручению Главы государства, проводится масштабная системная работа по завершению долгостроев. По каждому дому есть пошаговый план мероприятий.

    «В текущем году планируем завершить более 30 ЖК-долгостроев. Это порядка 4 тыс. семей-дольщиков. Часть из этих домов уже завершили. На встречах дольщики также поднимают вопросы по благоустройству, строительству инженерных сетей и др. Со своей стороны, мы оказываем максимальную помощь подрядчикам. Не позволим им кормить дольщиков пустыми обещаниями. Наша задача - завершить долгострои и выдать ключи дольщикам», - резюмировал аким.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Астана Строительство Жилье
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