Более 30 вузов не допущены к размещению государственного образовательного заказа

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По решению Республиканской конкурсной комиссии более 30 высших учебных заведений страны не вошли в перечень вузов, в которых размещен госзаказ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство образования и науки РК.

В состав Республиканской конкурсной комиссии по размещению госзаказа на подготовку кадров с высшим и послевузовским образованием вошли депутаты Парламента Республики Казахстан, представители заинтересованных госорганов, Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен», Ассоциации высших учебных заведений РК и общественные деятели, в том числе члены Национального совета общественного доверия при Президенте Республики Казахстан.

«Общественность давно требовала более жесткого подхода к размещению госзаказа. В этом году мы это реализовали, хотя и знали, что это вызовет недовольство определенного числа вузов. Решением Республиканской комиссии более 30 вузов, не соответствующих требованиям конкурса, исключены из перечня вузов, в которых размещается государственный образовательный заказ на 2020-2021 учебный год. Всего в конкурсе приняли участие 108 высших учебных заведений. Количество вузов, в которых размещен госзаказ, существенно сокращено. Например, по группе образовательных программ «Право» обучение по государственным грантам будет осуществляться только в 10 вузах; существенные изменения произошли и по другим программам», – поделился директор департамента высшего и послевузовского образования МОН РК Адлет Тойбаев.

При размещении госзаказа учитываются аккредитация вуза по образовательным программам, процент трудоустройства выпускников вуза, качество образовательных программ, позиция в рейтинге НПП «Атамекен», профиль вуза.

Напомним, закрытие учебных заведений, занимающихся «печатанием дипломов», является одним из пунктов Послания Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана, озвученного 1 сентября 2020 года.