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    Более 30 утечек газа предотвратили в Талдыкоргане

    3 Ноября 2022, 19:17

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В конце октября в Талдыкоргане приступила к работе специальная машина, оснащенная оборудованием, которое выявляет даже малейшие утечки газа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НК «QazaqGaz».

    С помощью новых технологий 32 несчастных случая предотвратил QazaqGaz в Талдыкоргане.

    1 ноября при объезде улиц передвижная лаборатория Пергам обнаружила утечку газа на подземном газопроводе. Аварийная бригада перекрыла подачу газа, из-за чего более 700 домов временно остались без «голубого топлива». Благодаря оперативной и слаженной работе газовиков за сутки завершились ремонтно-восстановительные работы - утечка газа устранена. Сразу начались повторные подключения домов к газу.

    Передвижная мобильная лаборатория на колесах Пергам в Талдыкоргане появилась впервые. В областном центре газопроводы расположены под землей, и утечки может выявить только специальное оборудование. Оборудование позволяет сканировать не только воздух на земле, но и под землей.

    Новейшее оборудование, установленное на машине, сперва реагирует на содержание метана в воздухе, после анализирует, где именно находится источник утечки. Потом к работе приступает лазер, с его помощью находят место утечки.

    «С началом отопительного сезона важно применять превентивные меры для предупреждения аварийных ситуаций. К ним относится не только внедрение последних технологий, но и соблюдение правил безопасного использования газа в быту», - отмечают в компании.
    Происшествия Газификация Талдыкорган
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