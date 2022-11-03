Более 30 утечек газа предотвратили в Талдыкоргане

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В конце октября в Талдыкоргане приступила к работе специальная машина, оснащенная оборудованием, которое выявляет даже малейшие утечки газа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НК «QazaqGaz».

С помощью новых технологий 32 несчастных случая предотвратил QazaqGaz в Талдыкоргане.

1 ноября при объезде улиц передвижная лаборатория Пергам обнаружила утечку газа на подземном газопроводе. Аварийная бригада перекрыла подачу газа, из-за чего более 700 домов временно остались без «голубого топлива». Благодаря оперативной и слаженной работе газовиков за сутки завершились ремонтно-восстановительные работы - утечка газа устранена. Сразу начались повторные подключения домов к газу.

Передвижная мобильная лаборатория на колесах Пергам в Талдыкоргане появилась впервые. В областном центре газопроводы расположены под землей, и утечки может выявить только специальное оборудование. Оборудование позволяет сканировать не только воздух на земле, но и под землей.

Новейшее оборудование, установленное на машине, сперва реагирует на содержание метана в воздухе, после анализирует, где именно находится источник утечки. Потом к работе приступает лазер, с его помощью находят место утечки.

«С началом отопительного сезона важно применять превентивные меры для предупреждения аварийных ситуаций. К ним относится не только внедрение последних технологий, но и соблюдение правил безопасного использования газа в быту», - отмечают в компании.



