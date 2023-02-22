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    Более 30 ульев пчел спасли огнеборцы при пожаре в ВКО

    22 Февраля 2023, 11:07

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Усть-Каменогорске произошел пожар по улице Шиели. В жилом частном доме горели деревянные конструкции кровли, а также конструкции крыши хозпостройки и навеса. Прибывшими на место происшествия пожарными подразделениями огонь ликвидирован, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

    Огнеборцами при ликвидации пожара вынесено 2 газовых баллона из горящего помещения и спасено 35 ульев (в каждой по 30 тысяч пчел).

    Всего в тушении было задействовано 4 единицы техники и 19 человек личного состава.

    По причине пожара отрабатывается версия – несоблюдение требований пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации электрооборудования, а именнно короткое замыкание электропроводов, проложенных по горючему основанию.

    ДЧС ВКО рекомендует соблюдать правила пожарной безопасности, вовремя устранять нарушения, которые могут привести к пожару. Не перегружать электросеть. Не включать в одну розетку сразу несколько электроприборов. Перед тем как пользоваться любым электроприбором - внимательно прочитайте инструкцию. Если при включении того или иного электроприбора освещение становится чуть темнее, это верный признак того, что сеть перегружена. А это – предвестник пожара. При пожаре сообщать по номерам 101 и 112.



    Фото: gov.kz

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

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