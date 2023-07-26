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    Более 30 уголовных дел, связанных с трамадолом, зафиксировано в Туркестанской области

    26 Июля 2023, 14:41

    Сотрудниками управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Туркестанской области на постоянной основе проводятся оперативно-профилактические мероприятия, направленные на борьбу с незаконным оборотом психотропных веществ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    С начала текущего года и до 7 апреля, когда трамадол включили в число психотропных веществ, оперативниками было выявлено семь фактов и изъято 2590 таблеток лекарственного препарата. Нарушителей привлекли к административной ответственности по ст. 426 КоАП РК «Нарушение правил фармацевтической деятельности и сферы обращения лекарственных средств и медицинских изделий». С 7 апреля полицейскими зарегистрировано 32 преступления, связанных с трамадолом. В общей сложности изъято 1342 таблеток и 20 капсул. По результатам экспертиз в суд направлено 8 уголовных дел, а по остальным 24 уголовным делам в отношении подозреваемых досудебное расследование продолжается.

    Автор:

    Гульсара Кенбаева

    Туркестанская область МВД РК Криминал полиция
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