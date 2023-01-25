Более 30 тысяч многоэтажных домов в Узбекистане утеплят базальтовым покрытием

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Правительство Узбекистана намерено утеплить 31 тысячу многоэтажных домов базальтовым покрытием и перевести их на альтернативные источники энергии, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РУ.

На правительственном совещании по вопросам обеспечения энергоресурсами в условиях аномальных холодов, отметили, что в настоящее время по республике насчитывается 40 тысяч многоквартирных домов, из которых около 31 тысячи были построены до 1991 года.

В целях повышения энергоэффективности жилого фонда Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов поручил министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства совместно с хокимиятами в течение двух месяцев разработать проект программы по поэтапному покрытию фасадов этих домов на основе программы реновации базальтовым утеплителем, а также обеспечению их горячей водой и электричеством с использованием альтернативных источников энергии.

Минстрой должен внедрить требование по обязательному использованию материалов, имеющих высокий уровень энергоэффективности. Требование должно соблюдаться при разработке проектно-сметной документации для строительства новых многоэтажных зданий и объектов социальной сферы.

Абдулла Арипов подчеркнул необходимость увеличения производства энергоэффективных строительных материалов. В этой связи «Узпросмтройбанку» и ассоциации «Узстройматериалы» поручено подготовить отдельную программу по увеличению производства базальтового сырья и вводу до конца года мощностей по выпуску минимум 5 тысяч тонн этой продукции.

Ассоциации «Узэлтехпром» поручено также в течение двух месяцев разработать программу по увеличению производства в стране трансформаторов, кабелей, солнечных панелей и водонагревательных коллекторов.

Ранее сообщалось, что нынешней зимой Узбекистан в ходе экстремальных холодов столкнулся с масштабным энергокризисом. Глава Узбекистана уволил ряд высокопоставленных чиновников за плохую подготовку к зиме.

На фоне продолжающихся морозов и серьезных проблем в работе коммунальных систем в столице и регионах республики развернули военно-полевые кухни и пункты обогрева.





Фото из открытых источников



