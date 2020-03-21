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    Более 30 тысяч масок по завышенным ценам изъяли из продажи в Шымкенте и Таразе

    21 Марта 2020, 08:43

    ШЫМКЕНТ – ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Департаменты экономических расследований по городу Шымкент и Жамбылской области Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК выявили четыре факта реализации медицинских масок по завышенным ценам, в том числе без документов и регистрации в органах государственных доходов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу комитета.

    В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники департаментов изъяли из продажи в городах Шымкент и Тараз более 30 тыс. штук масок, цена которых варьировалась от 160 до 200 тенге за единицу.

    Данные факты зарегистрированы в ЕРДР ДЭР по части первой статьи «Мошенничество» УК РК. В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия.

    «Уважаемые граждане! Комитет по финансовому мониторингу МФ РК напоминает об ответственности за спекуляцию с ценами на социально значимые товары и средства личной защиты. При столкновении с подобными фактами просим обратиться по телефону доверия комитета: 8 (7172) 70-84-78», - призвали в ведомстве.

    Автор:

    Жамбылская область Борьба с преступностью Минфин РК Шымкент
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