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    Более 30 тысяч человек прошли ревакцинацию в Мангистауской области

    21 Февраля 2022, 18:16

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Мангистауской области ревакцинацию прошли 30249 человек, больше всего среди них медиков, педагогов и работников правоохранительных органов. Об этом сообщил заместитель руководителя управления здравоохранения Мангистауской области Аскар Сагимбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам Аскара Сагимбаева, в списке прошедших ревакцинацию 5698 медицинских работников, 4990 педагогов, 4319 представителей силовых структур. Прошли эту процедуру также 1662 работника производственных предприятий, 1311 работников вахтового метода, , 123 работника медико-социальных и закрытых детских учреждений.

    Спикер также отметил, что среди получивших ревакцинацию - 584 человека старше 60 лет, остальные в основном студенты. Все они проходят ревакцинацию в 21 поликлинике региона.

    Аскар Сагимбаев рассказал также, что в области первым компонентом вакцинировано 217 145 человек (55,9%), а вторым - 197 258 (50,8%) человек. Сейчас в употреблении вакцины «Sputnik V», QazVac, Sinovac/Veroсell, CoronaVac и Pfizer.

    «В область прибыло 156 610 доз вакцины Pfizer. В настоящее время по первому этапу привиты 11005 человек. Больше всего среди них подростков в возрасте от 12 до 18 лет – 6052, в списке также 1543 беременные женщины и другие. По второму этапу привиты 6979 человек», - проинформировал Аскар Сагимбаев.

    Автор:

    Аружан Саптарова

    Мангистауская область Коронавирус в РК Вакцинация
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