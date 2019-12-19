Более 30 тысяч беженцев по программе переселения примет ЕС в 2020 году

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - В 2020 году государства Европейского союза примут более 30 тысяч беженцев по программе переселения, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Европейская комиссия объявила о финансовой поддержке стран-участниц ЕС, которые в рамках прошедшего в Женеве 16-18 декабря первого Глобального форума по вопросам беженцев, обязались предоставить более 30 тыс. мест для расселения в 2020 году.

В 2020 году приоритет получат беженцы из Турции, Ливана, Иордании, стран Средиземноморья, а также Нигера и Руанды.

С 2015 года более 65 тыс. человек получили убежище в странах ЕС по программе переселения. Принимающее государство за каждого переселенного беженца получает из бюджета Евросоюза 10 тысяч евро.

Сутью программы переселения является выявление в странах, не входящих в ЕС, лиц, нуждающихся в международной защите, чтобы в дальнейшем переселить их в одно из государств Евросоюза с последующим предоставлением статуса беженца. Это безопасная и легальная альтернатива незаконной миграции в ЕС.