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    Более 30 тысяч беженцев по программе переселения примет ЕС в 2020 году

    19 Декабря 2019, 16:32

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - В 2020 году государства Европейского союза примут более 30 тысяч беженцев по программе переселения, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Европейская комиссия объявила о финансовой поддержке стран-участниц ЕС, которые в рамках прошедшего в Женеве 16-18 декабря первого Глобального форума по вопросам беженцев, обязались предоставить более 30 тыс. мест для расселения в 2020 году.

    В 2020 году приоритет получат беженцы из Турции, Ливана, Иордании, стран Средиземноморья, а также Нигера и Руанды.

    С 2015 года более 65 тыс. человек получили убежище в странах ЕС по программе переселения. Принимающее государство за каждого переселенного беженца получает из бюджета Евросоюза 10 тысяч евро.

    Сутью программы переселения является выявление в странах, не входящих в ЕС, лиц, нуждающихся в международной защите, чтобы в дальнейшем переселить их в одно из государств Евросоюза с последующим предоставлением статуса беженца. Это безопасная и легальная альтернатива незаконной миграции в ЕС.

    Автор:

    Тимур Дюсекеев

    Евросоюз
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