Более 30% школьников Костанайской области обучаются на государственном языке

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В Костанайской области в каждой второй дошкольной организации и в каждой второй школе образовательные услуги предоставляются на государственном языке. Об этом в ходе брифинга в региональной службе коммуникаций сообщил руководитель управления образования Василий Цымбалюк, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Речь на брифинге шла о мерах по повышению качестваобразования и его доступности в области в рамках реализации ПосланияПервого Президента РК – Елбасы «Рост благосостояния казахстанцев: повышениедоходов и качества жизни» и программы партии «Nur Otan» «Общество благополучия:10 целей десятилетия».

Как отметил глава ведомства, все 6 направлений ПосланияПервого Президента страны Нурсултана Назарбаева и каждая из 10 целей партийной программыориентированы на развитие главного богатства страны – человека. И стратегическиеинициативы Елбасы нашли свое логическое продолжение в политическом курсе Главы государстваКасым-Жомарта Токаева. В решении поставленных задач ключевая роль отведенасистеме образования, от которой, в первую очередь, и зависит качествоподготовки специалистов будущего, умеющих креативно мыслить, адаптироваться квозникающим вызовам.

«В этой связи один из наших приоритетов – повышениедоступности и качества дошкольного образования как основы для формированиямногогранной личности в будущем. На сегодня в области действует 601 дошкольнаяорганизация с численностью около 35 тыс. детей. Охват детей от 3 до 6 летсоставляет 99,7%. И это один из самых высоких показателей в стране», - отметилВ. Цымбалюк.

Вместе с тем дефицит мест еще сохраняется, но в основном вгородах и крупных районах области - городах Костанае и Рудном, Костанайском иЖитикаринском районах.

Стоит отметить, что за прошлый год в рамках ГЧП и частныхинициатив в регионе открыто 7 детсадов и введено 915 новых мест. В этом же годудля решения вопроса очередности ведомством рассматривается возможностьразмещения госзаказа еще на 675 мест в частных дошкольных организациях области.Кроме того, уже к 1 сентября планируется перевести 15 мини-центров скратковременным днем пребывания на полный день в 7 регионах области.

«Также наш приоритет – это создание условий для развитиягосударственного языка, причем с самого раннего возраста. На сегодня в областив каждой второй дошкольной организации и в каждой второй школе образовательныеуслуги предоставляются на государственном языке. Охват школьников, обучающихсяна казахском языке, составляет 30,5 тыс. человек, или 30% от общегоконтингента. И эта работа продолжится», - пообещал Василий Цымбалюк.

Уже в текущем году завершается строительство средней школына 900 мест в микрорайоне Аэропорт в Костанае и начинается строительствосредней школы на 1200 мест в микрорайоне Юбилейный, где будут открыты классы сгосударственным языком обучения.

«Кроме того, взамен аварийной начато строительство зданияАманкарагайской средней школы №2 Аулиекольского района с государственным языкомобучения на 320 мест, на что из республиканского бюджета выделен 1 млрд тенге.Также по поручению акима области Архимеда Мухамбетова в этом году на территорииобластного центра будет открыта еще 1 школа на 960 мест с казахским языкомобучения. Данные меры также позволят решить вопрос трехсменки, что, без сомнения,благотворно скажется на качестве образования, тем более в свете обновления егосодержания», - заключил он.

Ранее сообщалось,что в Костанае откроется в этом году седьмая по счёту школа с государственнымязыком обучения.