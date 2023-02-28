Более 30 сайтов-помощников по получению сертификатов на товары заблокировали в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Комитете технического регулирования и метрологии МТИ РК подчеркнули, что такие сайты осуществляют свою деятельность незаконно, передает МИА «Казинформ».

В социальных сетях распространилась информация о сервисе, который «помогает» быстро получить сертификаты на товары. В Комитете технического регулирования и метрологии МТИ РК сообщили, что сертификат соответствия либо декларация о соответствии нужны для подтверждения безопасности товара, а без сертификата он может быть опасным для здоровья граждан.

«Выдают их аккредитованные органы по сертификации. Рекламировать такие «посреднические» услуги, не имея аккредитации, запрещено Законом «О рекламе». Поэтому Комитет технического регулирования и метрологии МТИ РК на постоянной основе проводит мониторинг наличия таких сайтов и направляет информацию в Министерство информации и общественного развития для блокировки таких сайтов», - пояснил председатель комитета Куаныш Еликбаев.

Такие сайты обычно рекламируют «сертификаты», которые регистрируются в одной из соседних стран-участниц ЕАЭС. С августа прошлого года нашли 40 таких сайтов и 33 из них уже заблокировали, некоторые - в процессе.

В Комитете попросили граждан сообщать при обнаружении таких сайтов-помощников в интернете.



