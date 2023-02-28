Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 456.66 eur/kzt 487.12

    rub/kzt 6.04 cny/kzt 66.25
Прогноз погоды
Астана0,-2℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    Более 30 сайтов-помощников по получению сертификатов на товары заблокировали в Казахстане

    28 Февраля 2023, 19:03

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Комитете технического регулирования и метрологии МТИ РК подчеркнули, что такие сайты осуществляют свою деятельность незаконно, передает МИА «Казинформ».

    В социальных сетях распространилась информация о сервисе, который «помогает» быстро получить сертификаты на товары. В Комитете технического регулирования и метрологии МТИ РК сообщили, что сертификат соответствия либо декларация о соответствии нужны для подтверждения безопасности товара, а без сертификата он может быть опасным для здоровья граждан.

    «Выдают их аккредитованные органы по сертификации. Рекламировать такие «посреднические» услуги, не имея аккредитации, запрещено Законом «О рекламе». Поэтому Комитет технического регулирования и метрологии МТИ РК на постоянной основе проводит мониторинг наличия таких сайтов и направляет информацию в Министерство информации и общественного развития для блокировки таких сайтов», - пояснил председатель комитета Куаныш Еликбаев.

    Такие сайты обычно рекламируют «сертификаты», которые регистрируются в одной из соседних стран-участниц ЕАЭС. С августа прошлого года нашли 40 таких сайтов и 33 из них уже заблокировали, некоторые - в процессе.

    В Комитете попросили граждан сообщать при обнаружении таких сайтов-помощников в интернете.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Безопасность Другие государственные органы
    Новости по теме
    Новости по теме
    Внешняя торговля Казахстана: исторический рекорд и новые вызовы
    Популярное
    1 Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Астане и Актобе
    2 Боксер Алихан Нурзак нокаутировал мексиканца и выиграл медаль молодежного Кубка мира
    3 Компенсацию по тенговым депозитам получат свыше 2,6 млн казахстанцев
    4 Елена Рыбакина вышла в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе
    5 Артур Ластаев - о делах по нападению на журналистов: Надеемся на объективное расследование
    Новости партнеров