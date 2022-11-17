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Более 30 пунктов обогрева будут работать на трассах Карагандинской области

17 Ноября 2022, 19:45
Более 30 пунктов обогрева будут работать на трассах Карагандинской области
17 Ноября 2022, 19:45

Более 30 пунктов обогрева будут работать на трассах Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области сотрудники ДЧС и подведомственных учреждений переведены в режим повышенной готовности для обеспечения безопасности в зимний период. Об этом на брифинге на платформе Региональной службы коммуникаций сообщил начальник ДЧС региона Мурат Катпанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На усиленный контроль взяты 747 километров автомобильных дорог, наиболее подверженных снежным заносам. Организована работа 31 пункта обогрева и шести трассовых медико-спасательных пунктов.

«В регионе 590 снегозаносимых участков протяженностью 747 километров. Эти автодороги взяты на усиленный контроль», – сообщил Мурат Катпанов.

Для эвакуации людей и временного размещения при метели и плохой видимости будет задействовано 355 объектов придорожного сервиса. Это 85 АЗС, 160 пунктов питания, 31 гостиница и кемпинг, 79 переговорных пунктов.

«Хочется напомнить гражданам о том, что в случае ухудшения погодных условий необходимо воздержаться от поездок и пеших походов за пределы населенных пунктов и на дальние расстояния, особенно в темное время суток. Родителям рекомендуем следить за информацией об отмене занятий. Водителям необходимо тщательно проверять исправность автомобиля и следить за сведениями о состоянии автодорог», – добавил Мурат Катпанов.

В целом в Карагандинской области для ликвидации последствий ЧС в условиях зимнего периода в готовности находится вся необходимая техника и снаряжение. Департамент по ЧС для работы в зимних условиях подготовил 76 единиц высокопроходимой и инженерной техники.

Фото: gov.kz


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