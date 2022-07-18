Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Более 30 поездов отменяют из-за жары в Бельгии

    18 Июля 2022, 05:50

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - В связи с прогнозируемой во вторник высокой температурой воздуха железнодорожная компания Бельгии «SNCB» решила отметить более 30 внутренних рейсов, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Бельгийская пресса пишет, что в начале недели в Бельгии ожидается температура около 40°C. В связи с этим, перевозчик SNCB намерен обеспечить безопасность перевозок и комфорт пассажиров.

    «В результате 34 поезда планируется отменить во вторник, 19 июля, а бригады на станциях будут усилены», - сообщила транспортная компания.

    Это касается поездов, которые в течение дня находятся под прямыми солнечными лучами, а также поездного оборудования, которое слишком чувствительно к сильной жаре.

    «Рекомендуется проверить, ходит ли ваш поезд на нашем сайте или в приложении» - обратилась к клиентам SNCB.

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Транспорт Бельгия Погода
    Новости по теме
    Новости по теме
    Повлияет ли жара на урожай – комментарий главы Минсельхоза
    Глава делегации по странам ЦА Европейского парламента выразил соболезнования народу Казахстана
    День траура: местные жители и дипломаты приходят в посольство Казахстана в Брюсселе
    Как защититься от жары
    Популярное
    1 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    2 Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
    3 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    4 Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
    5 Гуманитарную помощь отправили из Астаны в область Абай