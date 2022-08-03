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    • Более 30 нетрезвых водителей за три дня задержаны в Нур-Султане

    3 Августа 2022 12:58

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице с 19 июля проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная дорога». С начала ОПМ полицейскими выявлено 68 нетрезвых водителей за рулем, а только за три дня - 31. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции г. Нур-Султан.

    «Так, ранним утром, в 05:30 часов по проспекту Туран остановлена автомашина «Тойота Ланд Крузер», за рулем которой находилась 21-летняя автоледи. При проверке документов, полицейские заметили запах алкоголя от водителя. Отстранив от управления транспортным средством, ей было предложено пройти в установленном порядке медицинское освидетельствование. Согласно заключению водитель управляла автомашиной в состоянии алкогольного опьянения легкой степени тяжести. Кроме того, установлено, что девушка управляла авто в пьяном виде, не имея водительских прав. В отношении нарушительницы возбуждено административное производство по части 6 статьи 608 КРКобАП», - сообщили в столичном ДП.

    За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения в отношении остальных водителей возбуждено административное производство по статье 608 части 1 КРКоАП. Все транспортные средства нарушителей водворены на коммунальную стоянку.

    Стоит отметить, что санкция статьи за данное правонарушение влечет административный арест сроком на пятнадцать суток и лишение права управления транспортным средством сроком на семь лет.


    #Нур-Султан #Транспорт #Безопасность #Общество
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