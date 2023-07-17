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    Более 30 мешков мусора собрали в лесопосадке по трассе Караганда – Темиртау

    17 Июля 2023, 21:42

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Неравнодушные карагандинцы собрали более 30 мешков мусора в лесопосадке по трассе Караганда – Темиртау. Субботник организовало управление природных ресурсов и регулирования природопользования Карагандинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Участников акции обеспечили необходимым инвентарём для уборки и транспортом.

    Субботник проходил в рамках проекта «Разделяй, сдавай, перерабатывай!».

    «Мусор рассортировали в разные мешки. Получилось 14 мешков пластика, 3 – металлических изделий, 6 – со стеклом, 4 – с бумагой, 4 – со смешанным мусором. Всё это сразу же отправилось на переработку, и в скором времени эти отходы превратят во вторсырьё», – сказали организаторы.

    После субботника организовали пикник и викторину с экопризами.

    Этим летом подобные акции чистоты будут проводить ещё несколько раз.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Экология Общество
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