Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 469.18 eur/kzt 499.07

    rub/kzt 6.8 cny/kzt 67.39
Прогноз погоды
Астана-3-5℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Акмолинская область

    Более 30 машин сопроводили в непогоду полицейские в Акмолинской области

    4 Января 2023, 14:52

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – 32 автомашины из Ерейментау сопроводили в непогоду акмолинские полицейские, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции региона, 3 января было закрыто движение на участках дорог республиканского значения по причине непогоды (обильный снегопад, порывистый ветер, метель, ограничение видимости).

    «Для недопущения дорожно-транспортных происшествий полицейскими приняты усиленные меры безопасности на трассах республиканского и областного значения, с водителями проводятся профилактические беседы, выставлены дополнительные наряды патрульной полиции», - пояснили в ведомстве.

    Так, 3 января из города Ерейментау в Акмолинской области полицейские сопроводили 32 автомашины.

    «В настоящее время открыты участки дорог «Атбасар-Астана», «Караганда-Астана». Закрытой остается автодорога «Астана-Павлодар». Возле постов находятся 256 транспортных средств, из которых 166 – легковых, 90 грузовых, пассажирского транспорта нет. Главная наша задача – обеспечить безопасность водителей и их пассажиров в пути следования. 4 января в 12:00 открыта автодорога «Астана-Щучинск». Транспортные средства будут сопровождать наряды патрульной полиции», - отметил начальник управления местной полицейской службы полковник полиции Аслан Кызбикенов.

    Акмолинские стражи порядка призвали жителей и гостей региона, имеющих автомобили, соблюдать скоростной режим, не игнорировать сообщения специальных служб об изменении погодных условий и закрытии дорог и не выезжать на трассу в непогоду.

    Автор:

    Оксана Матасова

    Акмолинская область Транспорт Общество Погода
    Новости по теме
    Новости по теме
    Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Алматы
    Костанайские полицейские оказали помощь россиянину в дороге
    Осадки прогнозируют 6 января в Казахстане
    Волонтеры очистили от снега дворы пожилых людей в столице
    Популярное
    1 Асат Нурпеисов назначен заместителем Управляющего делами Президента РК
    2 Руслан Желдибай назначен замруководителя Администрации Президента – пресс-секретарем Президента
    3 Установлены ключевые организаторы январских событий - генпрокурор
    4 Обновление Кабинета министров: улучшение гендерного баланса
    5 Дело Карима Масимова: генпрокурор сообщил подробности расследования
    Новости партнеров