Более 30 машин сопроводили в непогоду полицейские в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – 32 автомашины из Ерейментау сопроводили в непогоду акмолинские полицейские, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции региона, 3 января было закрыто движение на участках дорог республиканского значения по причине непогоды (обильный снегопад, порывистый ветер, метель, ограничение видимости).

«Для недопущения дорожно-транспортных происшествий полицейскими приняты усиленные меры безопасности на трассах республиканского и областного значения, с водителями проводятся профилактические беседы, выставлены дополнительные наряды патрульной полиции», - пояснили в ведомстве.

Так, 3 января из города Ерейментау в Акмолинской области полицейские сопроводили 32 автомашины.

«В настоящее время открыты участки дорог «Атбасар-Астана», «Караганда-Астана». Закрытой остается автодорога «Астана-Павлодар». Возле постов находятся 256 транспортных средств, из которых 166 – легковых, 90 грузовых, пассажирского транспорта нет. Главная наша задача – обеспечить безопасность водителей и их пассажиров в пути следования. 4 января в 12:00 открыта автодорога «Астана-Щучинск». Транспортные средства будут сопровождать наряды патрульной полиции», - отметил начальник управления местной полицейской службы полковник полиции Аслан Кызбикенов.

Акмолинские стражи порядка призвали жителей и гостей региона, имеющих автомобили, соблюдать скоростной режим, не игнорировать сообщения специальных служб об изменении погодных условий и закрытии дорог и не выезжать на трассу в непогоду.



