Более 30 компаний Саудовской Аравии рассматривают возможность инвестиций в Казахстан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Более 30 компаний Саудовской Аравии рассматривают возможность инвестировать в Казахстан. Об этом стало известно в рамках казахстанско-саудовского инвестиционного форума, проходящего в столице, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Делегация Королевства Саудовской Аравии во главе с министром инвестиций Халидом Аль-Фалихом прибыла в Нур-Султан, в рамках участия в 5-ом заседании Казахстанско-Саудовской Межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.

В рамках визита делегации состоялся казахстанско-саудовский инвестиционный бизнес-форум с участием свыше 170 представителей деловых кругов и бизнеса двух стран.

Заместитель министра иностранных дел Алмас Айдаров подчеркнул большое значение саудовского рынка в укреплении деловых связей и торгово-экономических отношений с Казахстаном, а также значительный потенциал расширения инвестиционного сотрудничества Казахстана и Саудовской Аравии в рамках реализации Национальной программы «Saudi Vision 2030».

«Саудовская Аравия стала успешной моделью для многих стран мира по развитию предпринимательства, диверсификации экономики, а также осуществлению социальных реформ. Мы рады видеть успех и впечатляющие результаты реализации стратегической программы «Saudi Vision 2030». Я считаю, что у нас есть большой потенциал для дальнейшего развития нашего сотрудничества в таких отраслях экономики, как сельское хозяйство, нефтехимия, ГМК, ВИЭ, финансы и др», - добавил Алмас Айдаров.

Также стало известно, что более 30 компаний Саудовской Аравии рассматривают возможность инвестировать в Казахстан. В рамках форума в качестве спикеров с казахстанской стороны выступили руководители «KAZAKH INVEST», «KIDF», «МФЦА», «QazTrade», и «Kazakh Tourism», а также Министерство инвестиций КСА и Глава «NCPP».

В ходе своего выступления председатель правления АО «НК «KAZAKH INVEST» Меиржан Юсупов презентовал саудовским партнерам инвестиционный потенциал Республики Казахстан, ознакомил участников форума с новыми подходами, применяемыми в государственной системе привлечения инвестиций, а также отметил важность углубления двусторонних отношений РК и КСА.

«На сегодняшний день общий приток инвестиций из Саудовской Аравии в Казахстан составляет чуть более 100 миллионов долларов США. Однако этот показатель не в полной мере отражает потенциал наших стран. В этих целях KAZAKH INVEST проводит всестороннюю работу по укреплению инвестиционного сотрудничества бизнеса Казахстана и КСА. Например, совместно с посольством РК в Саудовской Аравии при поддержке торгово-промышленных палат Джидда и провинции Аль-Кассим, а также совместно с NCPP был проведен ряд мероприятий, посвященных перспективам казахстанско-саудовского сотрудничества в области торговли, экономики и инвестиций. Это позволило нам установить деловые контакты для дальнейшей координации совместных действий по направлениям, представляющим наибольший интерес для бизнеса», - отметил председатель правления АО «НК «KAZAKH INVEST» Меиржан Юсупов.

На полях мероприятия при поддержке KAZAKH INVEST организованы ряд встреч министра инвестиций КСА Халид Аль-Фалиха с министром сельского хозяйства РК и министром энергетики РК, а также руководством АО «НАК «Казатомпром», «KAZ Minerals» и другие. Кроме того, были проведены 20 b2b встреч представителей казахстанского бизнеса с крупными саудовскими компаниями в области АПК, ГМК, фармацевтики, туризма, легкой промышленности, а также ИКТ и другие.