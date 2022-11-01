Более 30 кг марихуаны изъяли у подозреваемого в наркоторговле в Экибастузе

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В ходе специальных мероприятий сотрудники подразделений по противодействию наркопреступности департамента полиции Павлодарской области в Экибастузе задержали мужчину, подозреваемого в продаже наркотиков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

«При личном досмотре в сумке подозреваемого полицейские нашли два полимерных свертка, с веществом растительного происхождения, общим весом более 30 кг. Экспертиза показала, что изъятое является наркотическим средством – марихуаной. Задержанный пояснил, что приобрел наркотики в теневом сегменте интернета с целью подзаработать, продавая крупную партию мелкими дозами через тайники-закладки на территории региона», – сообщила старший оперуполномоченный управления по противодействию наркопреступности ДП Павлодарской области Сания Ахметжанова.

По данному факту проводится досудебное расследование по части 3 статьи 297 УК Республики Казахстан, подозреваемый содержится под стражей.

Фото: polisia.kz